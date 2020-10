EMERGENZA COVID 19. GLI ALBERGATORI DI SALERNO SCRIVONO AL SINDACO NAPOLI

Gent.mo Sig. Sindaco,

nelle ore in cui il Paese vive una delle fasi più drammatiche della sua Storia e le imprese avvertono

sensazioni di scoramento e disorientamento, gli albergatori del comune di Salerno hanno inteso riunirsi per

dare vita ad una aggregazione stabile che possa essere di supporto all’intera comunità cittadina e che ha

assunto il nome di “Destino Salerno”.

Avvertiamo, infatti, forte il senso di responsabilità di concorrere a costruire per le nostre aziende, per i

nostri lavoratori e per tutti i cittadini salernitani un Destino di serenità e benessere.

Ci rivolgiamo, pertanto a Lei e alle autorità in indirizzo, con una lettera aperta a tutti i nostri concittadini,

augurandoci che tale gesto possa sostenere le ragioni di una speranza per il futuro, superando inutili quanto

improduttivi scontri e lacerazioni.

In primo luogo, desideriamo ringraziare la Sua e le Amministrazioni Comunali che si sono succedute nel

tempo per avere ideato, realizzato e sostenuto l’evento Luci di Artista

. Avvertiamo il dovere, ancor più oggi, di testimoniarne il valore enorme , ritenendo di avere in ciò titolo prioritario per la natura stessa delle nostre imprese, e affermarne l’utilità sia in termini diretti, per l’incremento del PIL cittadino, che indiretti, nell’accrescimento della notorietà internazionale di Salerno. Si tratta di un evento che, come ogni esperienza umana, può essere innovato e adeguato ai tempi, valorizzando magari i segmenti turistici di

maggiore impatto economico, ma giammai può essere cancellato.

Nell’immediato, valutati l’attuale quadro epidemico e l’aggravamento di tutti i parametri sanitari, sottoponiamo alla Sua attenzione la proposta di tenere la prossima edizione di Luci d’Artista nei mesi di Marzo/Aprile 2021

, al fine di scongiurarne la abrogazione, a causa dei plurimi divieti esistenti alla mobilità regionale o interregionale, o la sua realizzazione in forma talmente ridotta da risultare priva di ogni attrattiva sovracomunale. In tal modo, sarebbe possibile motivare la domanda turistica interna in coincidenza di diverse festività religiose e civili, prima tra tutte la Pasqua, sopperendo alla presumibile assenza degli ospiti esteri che, in condizioni ordinarie, avrebbero visitato in quel periodo il nostro Paese.