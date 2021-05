ENRICO LETTA E LA DOTE PER I GIOVANI: PERCHE’ NON L’HA CHIESTA ALLE BANCHE ?

L’obiettivo poteva essere anche condiviso, anzi lo è, ma Enrico Letta ha sbagliato i mezzi con i quali raggiungere il traguardo. Una dote per i giovani italiani al raggiungimento della maggiore età ? Bene, anzi, benissimo ma l’errore del Segretario Nazionale del Partito Democratico è stato fatto nella scelta della fonte alla quale attingere: perchè i soldi dei cittadini, perchè un aumento della tassa di successione ? E perchè, invece, non ha proposta una tassazione extra per gli Istituti di Credito ? Sono intoccabili per il mondo della politica nazionale o, forse, esiste davvero una strana forma di accanimento nei confronti dei cittadini? Chi, a parte le stesse banche, avrebbe detto una parola contro la proposta di Enrico Letta ? Forse nessuno ma si sarebbe aperto un fronte interno di discussione molto piu’ pericoloso per il Partito Democratico e per tutta l’area di Governo.

