NAPOLI. FRANCESCHINI CI RIPROVA CON FICO: IL DEM E LA POLTRONA DI PRESIDENTE DELLA CAMERA

Il Ministro Franceschini torna ad occuparsi delle prossime elezioni comunali 2021 di Napoli e ci riprova con la candidatura istituzionale dell’attuale Presidente della Camera Roberto Fico: singolare, quanto meno, che un esponente del PD spinga per una candidatura targata M5S, proprio quando sul tavolo ci sono altri nomi (da Gaetano Manfredi a Enzo Amendola). Dietro questa scelta ci sono anche interessi molto particolari perchè, in caso di elezioni a sindaco di Napoli, Roberto Fico lascerebbe vacante la poltrona di Presidente della Camera dei Deputati che, da piu’ parti, viene già data in quota Pd ed, in modo particolare, a favore di Dario Franceschini. Le trattative tra PD e M5S per le Comunali 2021 saranno piu’ rapide ? Certo che la discesa ufficiale in campo del magistrato Maresca ha messo fretta anche a chi pensava di poter prendere ancora tempo.

