UN ITALIANO SU DIECI HA GIA’ PRENOTATO LE VACANZE: PRIMI SEGNALI DI NORMALITA’

Più di un italiano su dieci (11%) ha già prenotato le vacanze estive con l’avanzare della campagna di vaccinazione, la riduzione dei contagi e la definizione del programma di riaperture. È quanto afferma la Coldiretti sulla base dell’indagine di Notosondaggi divulgata in occasione del passaggio dell’intera penisola in zona gialla. Per questo riguarda le mete – sottolinea la Coldiretti – il 34% ha già deciso per una località di mare che resta al primo posto inseguito però quest’anno da campagna, parchi naturali e oasi campagna che con il 11% superano la montagna (9%), le località d’arte (4%) e i laghi (2%). Ancora incerta è però la destinazione – precisa la Coldiretti – per il 36% degli italiani.

