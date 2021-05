LA BCC DI MONTE PRUNO SOSTIENE L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “VALLO A LEGGERE”

La neonata associazione è stata presentata oggi pomeriggio con una conferenza stampa che si è tenuta presso la libreria Mondadori di Sala Consilina. “Vallo a leggere – ha sottolineato il presidente Antonio Lullo – nasce a Sala Consilina ma opererà in tutto il Vallo di Diano e non organizzerà solo presentazioni di libri ma anche e soprattutto eventi culturali a trecentosessanta gradi puntando molto sui palcoscenici offerti dai bellissimi centri storici dei nostri paesi, un modo questo per valorizzarli e farli conoscere”.

Ad affiancare il consiglio direttivo ci sarà un comitato scientifico presieduto dal prof. Carmine Pinto. A sostenere le iniziative dell’associazione ci sarà la Banca Monte Pruno che da sempre è vicina alle iniziative tese alla valorizzazione del territorio: “Ho creduto in questo progetto – ha dichiarato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese – e mi sono entusiasmato quando ho visto l’entusiasmo di chi me lo ha proposto. Noi ci siamo e ci saremo e finanzieremo qualsiasi evento che coinvolgerà ragazzi e bambini perché loro sono il motore per uscire da questo momento così difficile”. Nel corso dell’incontro il Presidente Lullo, a nome dell’Associazione, ha consegnato al Direttore Albanese la tessera di “Socio Onorario” della stessa Associazione.