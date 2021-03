ENRICO LETTA TENDE LA MANO A VINCENZO DE LUCA: PIERO VICE CAPOGRUPPO ALLA CAMERA

Il Segretario Nazionale del Partito Democratico Enrico Letta tende la mano al Presidente della Regione Vincenzo De Luca: in arrivo la nomina per il deputato Piero De Luca a Vice Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. Tutto sommato nulla di eclatante, considerato che Piero De Luca, prima con il Governo Conte 2 e poi con il Governo Draghi ha provato ad entrare nell’esecutivo, anche se con un ruolo da Sottosegretario. E, nel frammezzo temporale, c’era stata anche la sua candidatura a Presidente della Commissione Affari Europei, di cui è membro e capogruppo Pd. Certo, per tutte e tre i progetti sfumati la colpa è dell’ex Segretario Nicola Zingaretti – come anche dei veti posti sul suo nome, all’interno e fuori del Pd – ma ora che ci sono le delicate alleanze per le Comunali meglio aprire un dialogo con De Luca. Letta è consapevole che la partita di Napoli il Pd, e forse l’intera coalizione di centro sinistra, la puo’ giocare solo se riesce a coinvolgere De Luca ed il suo apparato politico. Da qui un gesto di distensione, che forse servirà ad avviare un dialogo.

