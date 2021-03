ENRICO LETTA TRAGHETTATORE DEL PD VERSO IL CONGRESSO ? L’EX PREMIER CHIEDE GARANZIE

Sarà Enrico Letta il traghettatore del Partito Democratico verso il prossimo congresso, dopo le dimissioni del Segretario Nicola Zingaretti ? Pare proprio che in occasione dell’Assemblea Nazionale di domenica prossima, il nome che potrebbe essere acclamato è quello di Enrico Letta.

Letta, oggi direttore della Scuola di affari internazionali dell’Istituto di studi politici di Parigi, aveva respinto le prime voci che lo volevano in corso, ma qualcosa potrebbe cambiare, assicurano fonti parlamentari dem, visto anche il largo consenso fra i dirigenti che l’idea sta ricevendo. Almeno, questa è la speranza.

Per Letta si sarebbero già espressi dirigenti di rango come Dario Franceschini e Andrea Orlando. Parallelamente alla ricerca del nome, viene portato avanti il lavoro per l’organizzazione dell’assemblea. Oggi si è riunito un gruppo di lavoro formato dalla presidente del Partito Democratico, Valentina Cuppi, dalle vicepresidenti Debora Serracchiani e Anna Ascani, da Andrea Orlando, Walter Verini, Nicola Oddati, Stefano Vaccari, Caterina Bini, Cecilia D’Elia, Marco Furfaro, Chiara Braga.