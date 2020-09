ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “GRAZIE A DE LUCA PER IL SUO INCONTRO CON IMPRENDITORI CONSERVIERI”

“Ringrazio il Presidente della Regione Vincenzo De Luca per aver partecipato all’incontro “L’Oro Rosso della Campania”, promosso e voluto dalle aziende conserviere della Campania che si riconoscono nella sigla dell’Anicav, una realtà imprenditoriale che rappresenta un pilastro dell’economia regionale”. Enza Cavaliere, candidata al consiglio regionale con la lista De Luca Presidente, è stata tra le promotrici dell’iniziativa che, nella giornata di ieri, si è tenuta all’interno dell’azienda Franzese di Nola (Napoli).

“E’ stato un momento importante perchè il Presidente De Luca, ancora una volta, ha mostrato la sua grande sensibilità per un settore, quello dell’agro-alimentare, che deve essere sostenuto ed accompagnato per la crescita economica ed occupazionale della nostra terra. Ringrazio, ancora una volta il Presidente De Luca, per aver ribadito il suo impegno, e quello di tutta la Giunta Regionale, per la soluzione definitiva della problematica delle acque reflue dalla pulizia dei pomodori che, solo in Campania, per una normativa antica e desueta, vengono considerate come rifiuti speciali”.