ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “MERCATO SAN SEVERINO DEVE TORNARE IN CONSIGLIO REGIONALE”

Una lettera, inviata a tutti i cittadini di Mercato San Severino, per illustrare le ragioni di una candidatura ed anche quelli che sono gli obiettivi per la prossima campagna elettorale. L’assessore comunale Enza Cavaliere, come primo atto della sua discesa in campo al fianco di Vincenzo De Luca, nella lista De Luca Presidente, ha voluto coinvolgere gli elettori della sua città, proprio per rimarcare il carattere fortemente territoriale della sua candidatura.

“Dopo anni di impegno, prima come consigliere e poi come assessore di Mercato S. Severino, sento la forte esigenza di portare le mie idee oltre il confine comunale.​

​Voglio proporvi una politica partecipata, fondata sulla legalità, sicurezza, efficienza e condivisione, valori che hanno da sempre contraddistinto la mia attività amministrativa.​

​Sono una DONNA determinata, che con coraggio, passione e sacrificio ha profuso impegno nella protezione dei soggetti più deboli assicurandone pari opportunità, con particolare attenzione all’educazione scolastica e alle attività sportive e culturali.​”

​È NECESSARIO ricollocare il cittadino “al centro” dell’attività politica e DIRE BASTA a chi non mantiene gli impegni assunti in campagna elettorale.​

​Vi chiedo quindi di SOSTENERMI per riuscire a realizzare i NOSTRI obiettivi, quelli che puntano alla valorizzazione del TERRITORIO.

​