ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “SVILUPPARE LA TELEASSISTENZA MEDICA PER IL FUTURO”

“Questo 2020 sicuramente passerà alla storia come uno degli anni piu tremendi tra gli ultimi 100, un anno che ci ha segnati profondamente dal punto di vista interpersonale, togliendoci finanche la possibilità di un abbraccio e di una stretta di mano e chi è italiano e peggio meridionale sa di cosa parlo; passerà alla storia come l’anno che ha segnato la più potente #recessione economica mai vista dal ’23, l’anno del crollo delle borse e dalla perdita di lavoro per molti; passerà alla storia come l’anno in cui non abbiamo avuto nemmeno il diritto di celebrare il rito funebre dei nostri cari e quello in cui non abbiamo potuti assisterli fino all’ultimo respiro.” Lo dichiara Enza Cavaliere, candidata al consiglio regionale nella lista De Luca Presidente.

Ci ha segnato tanto, abbiamo imparato a stare chiusi e a tener chiusa fuori la paura ma ciò deve insergnarci qualcosa. Da qualche anno una società con sede a #Salerno, (ometto il nome per correttezza) ha iniziato a sviluppare un servizio di teleassistenza per medici e pazienti a distanza, con i quali offrire un primo screening di sintomi e patalogie comodamente seduti l’uno in studio l’altro a casa. Quanto importante sarebbe oggi se questa app o questo programma fosse in dotazione a tutti? Quanto poco avremmo intasato gli ospedali inutilmente o ancora quanto avremmo accellerato una diagnosi e precocemente fornito una risposta a chi in seria difficoltà? La #crisi deve servirci ed educarci a questo, a creare soluzioni, ad offrire risposte rapide, veloci e intelligenti.