ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “UN SISTEMA INNOVATIVO PER LE AZIENDE DELLA CAMPANIA”

Da sempre sia nella mia professione che poi nella partecipazione attiva alla vita politica, mi sono chiesta se il vero problema industriale del meridione fosse dettato dal carattere familiare della conduzione delle nostre aziende o se invece fossero altrove da ricercare le ragioni dei limiti a volte della nostra imprenditoria.

Lo dichiara Enza Cavaliere, assessore comunale a Mercato San Severino, oggi candidata alle Regionali con la Lista De Luca Presidente.

Penso che lo Stato abbia il DOVERE di guidare le aziende, abbia il dovere di accompagnarle, di mettere loro a disposizione il meglio delle proprie conoscenze e delle proprie relazioni, perché gli imprenditori sono EROI che rischiano il loro capitale per accrescere e migliorare la loro posizione e per migliorare il tenore di vita dei propri collaboratori, molto spesso operai, EROICI anch’essi nel prodigarsi per la creazione di un valore aggiunto nel lavoro.

Tra i punti principali ci sono: accordare i piani di sviluppo e i piani urbanistici in modo da creare aree di #business in grado di avere prospettive di crescita e non create per essere poi delocalizzate; aree appetibili, con bassi oneri di costruzione e favorevoli dal punto di vista della logistica per le quali occorrerebbe una programmazione regionale e non comunale, che tiene conto di molteplici varianti e non ad appannaggio dell’interesse o della miopia di questo e quel sindaco; creare dei PORTALI DIGITALI validi, visitabili e sponsorizzati, in cui tutti coloro interessati a produrre in Italia, un qualsivoglia accessorio o oggetto o servizio, sappiano e possano navigare per la ricerca di aziende utili al proprio business. Solo così si promuove davvero il #MadeInItaly.