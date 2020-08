IMMA VIETRI (FDI): “STAZIONE MARITTIMA NEL DEGRADO, EMBLEMA DEL MODELLO DE LUCA”

I recenti resoconti giornalistici sul degrado della Stazione Marittima danno la misura della cifra stilistica di chi da 25 anni, direttamente o indirettamente, amministra la città di Salerno» . Imma Vietri, dirigente di Fratelli d’Italia e candidata al Consiglio Regionale prende ad esempio una delle opere più importanti realizzate negli ultimi anni per smascherare gli inganni di De Luca e dei suoi successori.

«L’“ostrica” disegnata dall’archistar Zaha Hadid anziché un vanto per la città, come era auspicabile che fosse essendo costata fior di milioni dei cittadini, è oggi una conchiglia in riva al mare di cui si ignora perfino la funzione. L’opera, non a caso, fu inaugurata dal governatore De Luca insieme all’allora premier Renzi. Doveva essere il terminal per il traffico crocieristico, ma è stata fin da subito utilizzata come centro convegni e location di eventi che nulla hanno a che vedere con il mondo della nautica. E, in attesa che attracchino finalmente le navi da crociera, avrebbe bisogno – sostiene l’esponente di FdI – di una più attenta cura, evitando che si debba ripartire daccapo quando potrà finalmente essere utilizzata per assolvere alla funzione per cui è stata concepita».

«Il modello De Luca, fatto di annunci, tagli del nastro e pessima gestione del patrimonio, è stato

esportato da Salerno alla Regione. Anche in questo ambito – conclude Imma Vietri – occorre un cambio

di rotta ed è quello che si prefiggono Fratelli d’Italia, la coalizione di Centrodestra e il suo candidato

presidente Stefano Caldoro