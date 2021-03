ENZO MARAIO (PSI) CONTRO IL GOVERNO: “SUL TURISMO SI PROCEDE ALLA CARLONA”

Il Segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio muove una pesante accusa al Governo di Mario Draghi per la pessima gestione del sistema turismo.

“Sul turismo il Governo procede alla carlona. Manca una seria programmazione e si procede per paradossi.” E’ quanto scrive Enzo Maraio sulla sua pagina Fb.

L’Italia rimarrà zona rossa ma saranno consentiti i viaggi all’Estero.

Un danno per i nostri lavoratori e per le imprese, una penalizzazione folle per l’intero comparto.

Il Governo inverta la rotta, Draghi imponga un cambio di passo.