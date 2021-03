FORZA ITALIA CAMPANIA. MARTUSCIELLO NON MOLLA, BRACCIO DI FERRO CON DE SIANO

Fulvio Martusciello, attuale Europarlamentare di Forza Italia, non intende cedere neppure un centimetro nella delicatissima trattativa, in corso da settimane, per individuare un nuovo Coordinatore Regionale del partito di Silvio Berlusconi. Martusciello, che alle ultime regionali ha dato un contributo decisivo al partito nella composizione delle liste in alcune province, punta al ruolo di Coordinatore Regionale, sostenuto anche dal Coordinatore Nazionale Tajani, che vorrebbe alla guida di Forza Italia in Campania un nome fuori dalla cerchia degli attuali parlamentari, proprio per evitare conflitti di interesse nella scelta delle candidature per le politiche. E proprio per queste ragioni, De Siano, ancora oggi, puo’ confidare sul sostegno di buona parte dei parlamentari di Forza Italia in Campania. La questione, con ogni probabilità, nella settimana dopo Pasqua finirà sul tavolo di Tajani che sarà chiamato a trovare una soluzione in tempi rapidi, considerato l’appuntamento con il voto amministrativo di Settembre 2021.

