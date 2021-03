FORZA ITALIA SALERNO. L’IDEA DI ENZO FASANO: UN COORDINAMENTO ALLARGATO DI 40ENNI

Ruota attorno ad una novità assoluta nel panorama politico locale l’idea dell’attuale Commissario Provinciale di Forza Italia Enzo Fasano: creare un direttivo allargato, composto da 6/8 persone, ugualmente diviso tra uomini e donne, con un’età inferiore ai 50 anni, per rilanciare l’azione politica di Forza Italia sul territorio della Provincia di Salerno. Una proposta che, nel corso delle ultime riunioni del Coordinamento Regionale, Enzo Fasano ha proposto proprio per uscire dal sistema dei nomi scelti tra i parlamentari: donne ed uomini, dentro e fuori dalle Istituzioni Locali, per mettere a punto una strategia in grado di rilanciare Forza Italia, reduce dal risultato non esaltante delle ultime elezioni regionali 2020.

Share on: WhatsApp