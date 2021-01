ENZO MARIA MARENGHI NEL NUOVO CDA PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

Il docente universitario di Diritto Amministrativo Enzo Maria Marenghi entra a fare parte, con Decreto del Ministro Franceschini, del nuovo Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico di Paestum. Insieme a Marenghi, a far parte dell’organismo, anche il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel che lo presiede; la direttrice della Direzione Regionale Musei Campania Marta Ragozzino, componente di diritto quale Direttore Regionale Musei della Campania; Giovanni Garofalo giornalista, esperto in comunicazione e rapporti istituzionali; Enzo Maria Marenghi, Ordinario di Diritto Amministrativo all’Università di Salerno; confermato per il secondo mandato Alfonso Andria, già Presidente della Provincia di Salerno ed ex Parlamentare, Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (Ravello).

