EUROPEE 2024. DOPO IL VOTO IN ABRUZZO, I PARTITI AL LAVORO PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE

C’è una data da superare prima che i partiti, almeno quelli considerati di maggiore attrazione elettorale, mettano, seriamente, mano alla composizione delle liste per le Europee dell’8 e 9 Giugno: il 10 Marzo. Ci sono, prima di ogni altra cosa, da affrontare le Regionali in Abruzzo, per le quali tanto il centro destra quanto il campo largo Pd-M5S sono concentrati, visto quanto accaduto in Sardegna. Dal dopo voto in Abruzzo, quando mancheranno meno di tre mesi alle Europee 2024, si inizieranno a scrivere i nomi sulla lista, a valutare, in maniera concreta, le singole candidature.

Share on: WhatsApp