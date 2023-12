EUROPEE 2024. IL PARTITO DEMOCRATICO DELLA CAMPANIA ATTENDE INDICAZIONI DA ROMA

Tramontata l’ipotesi di poter celebrare il Congresso Regionale prima dell’appuntamento con le Europee del prossimo 9 Giugno 2024, adesso il Partito Democratico della Campania attende, da Roma, indicazioni sulle candidature di territorio da inserire all’interno della lista del Collegio Sud Italia. La Campania, come accade anche per altri partiti, rivendica un ruolo centrale nella campagna elettorale per le Europee 2024 ma, per il momento, si conosce, seppure in via ufficiosa, solo la candidatura del Sindaco di Bari e Presidente dell’Anci Nazionale Antonio Decaro. E la Campania ?

Elly Schlein, che proprio qualche giorno fa ha lasciato intendere di non voler fare ricorso alle Primarie per la scelta dei candidati del Partito Democratico alle Amministrative, resta anche in attesa delle prossime mosse di Vincenzo De Luca che, con la sua controffensiva contro il PD Nazionale, non ha, di certo, migliorato il feeling con la segreteria nazionale.

C’è, almeno per il momento, la possibile candidatura di Anna Petrone, già candidata alle Europee del 2019 con il Partito Democratico e molto vicina alle posizioni di Elly Schlein. De Luca, invece, sembra propenso a puntare sul nome della attuale assessora