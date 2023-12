EUROPEE 2024. PARTITI AL LAVORO PER LE CANDIDATURE: ECCO LE QUOTE ROSA DA RISPETTARE

Finito il periodo natalizio con gli ultimi appuntamenti tra Capodanno ed Epifania, tutti i partiti si metteranno al lavoro, in maniera seria, per la composizione delle liste per le Europee. 6 mesi di campagna elettorale per i macro collegi nei quali è divisa l’Italia e con la Campania che ricade nel distretto elettorale insieme a Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Calabria. Nel Collegio denominato Sud Italia ciascuna lista sarà composta da un massimo di 18 candidati (equivalente al numero degli eletti), con il rispetto delle quote di genere: dovranno essere minimo 6 le donne inserite in lista per il rispetto della normativa sulla parità tra i sessi.

