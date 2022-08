FDI CAMPANIA. IL COFANO DI UNA MACCHINA E TRE TROLLEY PER LE CANDIDATURE DA PORTARE A ROMA

Come cambiano i tempi e gli umori politici, in maniera veloce e rapida. Dal 2018 ad oggi la crescita di Fratelli d’Italia sta tutta nella fotografia, pubblicata dal Coordinatore Regionale del partito Antonio Iannone che, per depositare a Roma la documentazione di tutti gli aspiranti candidati ha dovuto utilizzare tre valigie, piazzate all’interno del cofano della macchina del dirigente nazionale Peppe Corona. Oltre 150 disponibilità su base regionale, un vero e proprio record per il partito di Giorgia Meloni che, anche da questi piccoli particolari, sta dimostrando una crescita esponenziale ed un interesse sempre maggiore: numeri che Fratelli d’Italia, ma forse l’intero centro destra, in Campania, non aveva mai raggiunto, se non ai tempi del Popolo della Libertà e della vittoriosa campagna elettorale di Silvio Berlusconi nel lontano 2008.

