FDI, ECCO I NOMI. CIRIELLI, CARPENTIERI, MAIURI, VIETRI, IANNONE E FABBRICATORE

Ecco i nomi di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni politiche del 25 Settembre. Tra Camera e Senato arrivano le conferme ma anche alcune sorprese all’interno del partito di Giorgia Meloni.

CAMERA DEI DEPUTATI – Per la lista proporzionale della Camera dei Deputati il capolista sarà Edmondo Cirielli. Al numero 2, nell’ambito di una scelta di carattere nazionale, ci sarà la consigliera regionale dell’Umbria Roberta Pace, candidata anche in altri listini, mentre al numero 3 è stata decisa la candidatura del consigliere regionale Nunzio Carpentieri. Al numero 4 della lista, invece, ci sarà Luisa Maiuri, già sindaco di Castellabate. Per il Collegio Uninominale dell’Agro il nome è quello di Imma Vietri.

SENATO DELLA REPUBBLICA – Per il Senato Antonio Iannone, Coordinatore Regionale del partito e senatore uscente, sarà candidato di tutto il centro destra sul Collegio Uninominale mentre per la lista proporzionale del Campania 2 i candidati, nell’ordine, saranno Petrenga, Matera, Scarlato e Fabbricatore, attuale coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.