FEDERICO CONTE: “DOMANI 6 FEBBRAIO A SALERNO L’ASSEMBLEA DI CITTADINO SUDD”

Domani – domenica 6 febbraio– alle ore 11, presso la sala dell’Hotel Mediterraneo di Salerno, prima assemblea dei soci dell’associazione Cittadino Sudd, presieduta dal deputato Federico Conte. Nel corso dell’incontro, aperto da una relazione del presidente, saranno costituiti gli organismi dell’associazione.

“La missione di Cittadino Sudd – dice l’on. Conte – è quella di promuovere, nel contesto europeo, l’Italia mediterranea, come fulcro di un diverso equilibrio dell’Europa. Il perseguimento dell’integrazione del Mezzogiorno nell’Europa, e dell’Europa verso il Mediterraneo, è la nuova frontiera per colmare il divario tra sviluppo economico e modernità sociale. La nuova questione meridionale è una sfida culturale per l’integrazione istituzionale, sociale ed economica dell’Italia e dell’Europa dei popoli”.