FEDERICO CONTE (LEU): “ESCLUSE DAL PROCESSO TELEMATICO UDIENZE CON PROVE E DISCUSSIONE”

Il Governo ha accolto l’ordine del giorno che prevede di escludere dal processo penale telematico le udienze di istruttoria dibattimentale e discussione. E’ firmato da tutti noi capigruppo di maggioranza in Commissione giustizia. C’è dunque una indicazione politica chiara della maggioranza, di cui il Governo si è fatto carico.

Lo annuncia il deputato di Leu Federico Conte.

Il ricorso agli strumenti telematici, che si rende indispensabile per la necessità di far funzionare la macchina della giustizia anche durante il periodo dell’emergenza sanitaria, può essere una opportunità per sperimentare nuove modalità di smaltimento del contenzioso giudiziario ma nel perimetro dei principi che regolano il processo penale e delle garanzie di difesa costituzionalmente garantire. Confido che già nei prossimi provvedimenti del Governo questa indicazione possa assumere carattere normativo.