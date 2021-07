FENIMPRESE, NASCE IL DIRETTIVO PROVINCIALE DI SALERNO: ECCO TUTTI I NOMI

Si è tenuta al Grand Hotel Salerno, in occasione dell’Assemblea Nazionale FenImprese, l’assemblea costituente della sede provinciale dell’associazione a Salerno. Nell’occasione, l’incontro tra i partecipanti si è concentrato sul tema: “Le PMI e la ripresa post Covid-19”. Grande il successo in termine di presenze, sia a livello istituzionale che imprenditoriale. Hanno infatti portato il loro saluto all’Assemblea, il Vice Sindaco di Salerno Mimmo Di Maio, il Consigliere comunale e provinciale Dante Santoro, il consigliere degli ordini degli avvocati Paola Ianni, oltre che il Presidente dell’ASI di Salerno Antonio Visconti ed il Vice Presidente della Camera di Commercio di Salerno

Si è ufficialmente formato il direttivo provinciale di Salerno di Fenimprese, che avrà alla guida il dott. Ezio Camerini, eletto presidente, la dott. Felicia Bianchini vice presidente, il dott. Antonello Baldini direttore e l’Avv. Lucio Orlando vice direttore, nominati dai vertici nazionali di Fenimprese presenti all’Assemblea, il Presidente Luca Vincenzo Mancuso ed il Coordinatore Simone Razionale.

Durante la cerimonia sono stati anche nominati e premiati con una pergamena i rappresentanti di categoria della Federazione, ossia figure del mondo imprenditoriale che si sono associate a Fenimprese Salerno e saranno i nuovi ambasciatori dell’associazione per le categorie di appartenenza. Per la categoria “Investigazioni e Sicurezza” il dott. Giuseppe Strollo della Excursus Group, per la categoria “Professioni sanitarie” il dott. Falivene Gennaro dello Studio Odontoiatrico Falivene, per la categoria “Editoria” il dott. Nicola Ammaccapane di Italia 2, per la categoria “Marketing e Comunicazione” dott. Nicola Feo della Nju Comunicazione, per la categoria “A.S.D. e S.S.D.” il dott. Matteo Pisapia della Olympic Salerno, per la categoria “Industria Manifatturiera” il dott. Antonio Polverino della Maca srl ed infine per la categoria “Impiantisti elettrici ed elettronici” il dott. Antonio Fusco di Homotica.