FINANZIARIA 2021. LE NOVITA’ PER IL SUD: DECONTRIBUZIONE, NUOVE ZES E CREDITO D’IMPOSTA

Il Governo Conte vuole davvero puntare su un rafforzamento dell’economia del Sud Italia ? A prescindere dai provvedimenti straordinari, contenuti nei Decreti per contrastare gli effetti economici e sociali del Covid 19, ci sono alcuni punti, contenuti nella bozza di Legge Finanziaria che prevedono un sostegno concreto per l’economia del meridione d’Italia.

E’ confermata, infatti, per tutto il 2021 la misura della decontribuzione al 30% per tutti i dipendenti, fatta eccezione per il settore dell’agricoltura.

Si va verso la nascita di un coordinamento unico di tutte le ZES, le zone economiche speciali, al quale tutti i commissari faranno riferimento per le singole scelte territoriali.

Sempre piu’ probabile la conferma del Credito d’Imposta per investimenti fino al 45% con un budget di 1 miliardo di euro per tutte le aziende che hanno sede nelle Regioni del Sud Italia.