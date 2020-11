SPERANZA, DAL LIBRO SULLA VITTORIA SUL COVID ALL’ANNUNCIO DEL NUOVO LOCKDOWN

Certo, deve essere difficile governare in questa delicata fase ma è facile mantenere un equilibrio. E cosi’ il Ministro della Salute Speranza, famoso negli ultimi giorni per aver pubblicato e poi ritirato dal mercato un libro su come il Governo ha battuto il Covid 19, oggi, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, spinge per una nuova chiusura del paese.

“La curva epidemiologica è ancora molto alta. Mi preoccupa il dato assoluto, che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un colloquio con il Corriere della Sera. “Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore”, evidenzia Speranza, secondo il quale c’è ancora troppa gente in giro. Il ministro poi rassicura sulla tenuta delle terapie intensive, e sulla scuola spiega che va difesa il più possibile, ma in un contesto di epidemia “non è intangibile”.