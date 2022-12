FISCIANO. AL VIA GLI EVENTI DEL NATALE 2022, D’AURIA E PRUDENTE: “ECCO LE GRANDI NOVITA'”

Partono gli eventi del Natale 2022 organizzato dall’amministrazione comunale di Fisciano, grazie anche al sostegno di alcuni sponsor privati del territorio. A salutare con grande soddisfazione l’appuntamento l’assessore Teresa D’Auria ed il Consigliere Nicola Prudente.

“Quest’anno – ha aggiunto l’Assessore Teresa D’Auria – ci sono grandi novità: la prima è quella di un Natale itinerante. A chiedercelo sono stati i cittadini, i commercianti, i parroci delle varie parrocchie. Un invito accolto ben volentieri dall’Amministrazione Comunale. Tra gli eventi di maggior rilievo si segnalano: il villaggio di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, “Babbo Natale in Tour” e la presenza di un personaggio di Rai Yoyo che si terranno nelle frazioni più grandi del nostro territorio Fisciano, Lancusi e Penta, senza ovviamente dimenticare tutte le altre località nelle quali sono stati organizzati tanti altri appuntamenti.

“Ha aggiunto – il Consigliere Prudente – siamo soddisfatti di aver preso parte all’organizzazione degli eventi natalizi perché crediamo che la crescita e lo sviluppo di un territorio passi anche e soprattutto attraverso il dialogo e il coinvolgimento dei cittadini. La proposta di realizzare una serie di appuntamenti itineranti costituirà anche una importante vetrina per il nostro territorio per farlo meglio conoscere al di fuori dei nostri confini”. Il sindaco, a conclusione dell’incontro con la stampa, ha voluto ringraziare gli sponsor, in particolare: la Camera di Commercio di Salerno, “CD Consulting srl consulenza aziendale”, “F.lli Pierro srl”, “Progetto 2000”, McDonald Nocera Superiore e Fisciano e la “Scimmia Ubriaca”, oltre alla preziosa collaborazione della Pro Loco Fisciano, “Fisciano Sviluppo” e “Niente di Meno unconventional