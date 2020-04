FISCIANO. CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI PER IL 25, 26 APRILE E 1 MAGGIO

Chiusura esercizi commerciali ad eccezione delle sole farmacie di turno nei giorni 25 e 26 APRILE e 1 MAGGIO 2020.

Considerato che gli attuali dati sulla diffusione del contagio sono incoraggianti e potrebbero, di conseguenza, generare un rilassamento nei riguardi delle restrizioni emesse, visto l’avvicinarsi di giorni di festa, ho ritenuto opportuno emettere un’ordinanza di chiusura delle attività commerciali, onde scongiurare comportamenti scellerati che ci riporterebbero alla situazione di due settimane fa.

Lo annuncia Vincenzo Sessa, Sindaco del Comune di Fisciano.

Questo è un momento delicato, non possiamo mollare la presa! Pertanto, per questi giorni di festa che rappresentano una svolta cruciale alla lotta al covid-19, saranno intensificati i controlli in strada.

Vi chiedo ancora una volta senso di responsabilità, restiamo a casa!