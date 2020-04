PAOLO OTTOBRINO (PSI): “PROPOSTO ALLA REGIONE CONTRIBUTI PER FITTI COMMERCIALI”

“Tra le proposte socialiste inoltrate alla Regione Campania per la cosiddetta “fase 2” ci sono anche le misure da mettere in campo sanitario e quelle per aiutare alcuni settori produttivi, oggi in seria difficoltà.

Sul primo aspetto sarà di fondamentale importanza, non allentare la presa altrimenti correremmo il serio pericolo di vedere vanificati gli sforzi che abbiamo dovuto compiere in queste settimane. In particolare occorrerà puntare molto sugli screening di massa, attraverso l’effettuazione a tappeto dei tamponi e dei test sierologici.”

E’ quanto riportato in un comunicato stampa a firma del consigliere comunale di Salerno del Psi Paolo Ottobrino.

Questo a nostro parere potrebbe favorire anche la ripresa di quelle attività, come ad esempio quelle del food and beverage che potrebbero cosi operare con maggiore tranquillità osservando opportunamente le prescrizioni di distanziamento sociale. A tal proposito, sarà necessario anche ridurre al minimo le tasse per le occupazioni di suolo pubblico per consentire di poter usufruire di spazi più ampi.

Infine è stato proposta l’adozione di un bonus a fondo perduto per i fitti dei locali commerciali fino alla ripresa delle attività pari all’intero importo del canone, previa esibizione del contratto del fitto di locazione del locale destinato all’esercizio dell’attività stessa.