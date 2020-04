PIZZA A DOMICILIO. LA SFIDA DEL SINDACO FORTUNATO: “DAL 25 APRILE SI CONSEGNA”

Giovanni Fortunato, Sindaco del Comune di Santamarina, centro del Basso Cilento, ha deciso di sfidare il Governatore De Luca e cosi’, nel pomeriggio di oggi, con una propria ordinanza, ha autorizzato, sul territorio comunale, a partire dal prossimo 25 aprile, la consegna a domicilio delle pizze.

Fortunato, nel corso dell’emergenza Covid 19, non ha mai risparmiato l’uso del pugno duro: strade di accesso chiuse, controlli serrati per il personale medico residente nel Comune di Santamarina, tra i primi ad emettere buoni-moneta per l’acquisto di beni di prima necessità.