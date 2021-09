FISCIANO. DEPOSITATA LA LISTA DEL CANDIDATO SINDACO ALFONSO CAVALIERE (FISCIANO EUROPEA)

È stata depositata questa mattina la lista dei candidati della compagine politica Fisciano Europea – Città Universitaria, che sostiene la candidatura di Alfonso Cavaliere alle prossime amministrative per il Comune di Fisciano, che si terranno il 3 e il 4 ottobre 2021.

Una squadra di uomini e donne uniti dalla stessa passione, dagli stessi ideali e dall’amore profondo per la loro splendida città, carichi di energia e di voglia di fare.

La loro candidatura nasce dalla voglia di lavorare insieme per la costruzione di una Fisciano migliore, più vicina alle esigenze dei cittadini e più integrata nella realtà universitaria, che, ad oggi, sembra essere una dimensione a sé stante.

Cavaliere ha dichiarato che una buona politica pensa soprattutto alle future generazioni, con pianificazioni che guardino a lungo termine.

Ha elogiato, poi, la sua compagine, composta da persone dall’alto profilo umano e che mirano a diventare il punto di riferimento per i loro elettori ma soprattutto per coloro i quali non li avranno votati.