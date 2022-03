FISCIANO E PELLEZZANO APPROVANO ADESIONE A SUB AMBITO PER GESTIONE RIFIUTI

In attesa di conoscere l’esito delle elezioni per i nuovi vertici dell’Eda, l’Ente d’Ambito per la gestione dei rifiuti su base provinciale, i Comuni di Fisciano e di Pellezzano, nel corso dei rispettivi consigli comunali, hanno approvato l’adesione al Sub Ambito Cava dei Tirreni-Valle dell’Irno per la futura gestione in comune del sistema di raccolta dei rifiuti e per la raccolta differenziata. Un primo passo verso quella che dovrebbe essere, almeno sulla carta, una mini rivoluzione nel settore, grazie ad una gestione integrata e, dunque, anche economicamente piu’ conveniente. I Comuni di Fisciano e di Pellezzano sono i primi ad aver approvato l’adesione al Sub Ambito che, entro la fine del mese di Marzo, dovrebbe anche formalmente riunirsi con tutti i sindaci per decidere come proseguire nella gestione del ciclo dei rifiuti: creando una nuova società pubblica oppure affidando il servizio ad una società privata esterna mediante una gara di appalto.

