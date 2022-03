Ancora un calo per la Lega di Matteo Salvini al quale, evidentemente, la visita in Polonia, tanto contestata, è costato molto in termini di percentuali di intenzioni di voto. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma il primo partito nel sondaggio realizzato da SWG per la 7, subito dopo il Partito Democratico di Enrico Letta. Ecco tutti i numeri del nuovo sondaggio.

FRATELLI D’ITALIA 21,9%

PARTITO DEMOCRATICO 21,3%

LEGA 16,2%

MOVIMENTO 5 STELLE 13%

FORZA ITALIA 8%

AZIONE-PIU’ EUROPA 5,2%