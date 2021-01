FISCIANO. IL PROSSIMO 11 GENNAIO POSA DELLA PRIMA PIETRA PER I NUOVI ALLOGGI POPOLARI

Con la posa della simbolica prima pietra, in programma il prossimo 11 Gennaio, entra nel vivo il nuovo Piano Comunale di Edilizia Popolare, voluto dall’amministrazione comunale del Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa per rispondere alle esigenze abitative di una quota di popolazione.

Una scelta adottata nei mesi scorsi, grazie ad un finanziamento regionale, l’ennesimo intercettato dagli uffici del Comune di Fisciano, che, in tempi relativamente brevi, porterà nella frazione Lancusi alla costruzione di 24 nuovi appartamenti da destinare alle famiglie con maggiori bisogni. L’opera non si limiterà alla realizzazione dei nuovi immobili ma anche ad una radicale bonifica e trasformazione dell’area che viene indicata come Ex Prefabbricati di Via Generale Nastri. Si tratta di una importante opera pubblica per il Comune della Valle dell’Irno che, da tempo, attendeva un intervento per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.