PONTECAGNANO FAIANO. ROSA LEMBO E’ IL NUOVO ASSESSORE DOPO LE DIMISSIONI DI PAOLA MANZO

Delega al bilancio ed altro per Rosa Lembo, neo assessore del Comune di Pontecagnano Faiano. Consigliera Comunale eletta nel Partito Democratico, Rosa Lembo, dopo aver accettato l’incarico consentirà di entrare in Consiglio Comunale a Giusy Fiore, prima dei non eletti alle ultime elezioni amministrative. A darne notizia il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara.

“Saluto nuovamente l’amica Paola ed estendo i miei ringraziamenti al Consigliere Comunale Rosa Lembo che, aderendo al Pd, ha accettato di rivestire il ruolo di Assessore alla Gentilezza con deleghe al Bilancio, Risorse Umane, Trasparenza, Innovazione Tecnologica, Formazione, Politiche per il Lavoro, Servizi Cimiteriali, Servizi Demografici ed Elettorali, Smart City e Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. La neo nominata saprà testimoniare con più forza ed incisività nelle scelte di Governo le sue doti organizzative, il suo spirito di abnegazione e la sua onestà intellettuale e morale. A Rosa gli auguri di una fase nuova ed avvincente nella sua vita politica ed umana.

Esprimo, infine, una sincera gioia nel rivedere Nunzia Fiore fra gli scranni del Consiglio Comunale, cui ha saputo dare un contributo importante e preciso già in passato quando, entrambi all’opposizione, abbiamo portato avanti diverse battaglie. Abbiamo sempre lavorato in sinergia con la lealtà e spirito di squadra.”