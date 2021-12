FISCIANO. IL SINDACO SESSA REPLICA: “GORI INADEMPIENTE? MI ATTACCA CHI HA DECISO NEL 1997 DI ADERIRVI”

Dopo alcuni giorni di attacchi, da parte degli esponenti dell’opposizione, il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa, in una nota stampa, chiarisce l’assoluta mancanza di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale, per la mancanza di acqua in alcune frazioni, tra cui quella di Gaiano.

“La Gori spa per convenzione, quale soggetto erogatore del servizio idrico integrato è tenuta a provvedere a forniture alternative del servizio in caso di guasti della condotta di distribuzione o in altre situazioni similari”, scrive Sessa, poi precisando ” a tanto ha provveduto puntualmente assicurando la presenza – in alcuni momenti

anche di due autobotti – che hanno attenuato il disagio sopportato dalla popolazione, per altro prontamente allertata”. Infine l’attacco politico agli esponenti dell’opposizione: “anche se non pertinente a questa vicenda non sembra superfluo precisare che l’adesione all’ATO 3 in gestione alla Gori è intervenuto in data 14.10.1997 con

Delibera di Consiglio Comunale n°101, Sindaco Giovanni Sessa della cui maggioranza facevano parte molti sostenitori in adesione attiva al gruppo politico che ha dato vita alla strumentale polemica.”