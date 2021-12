CARPENTIERI, PROMESSA MANTENUTA: AL VIA TOUR TRA I SINDACI PER EMERGENZA SANITA’

Come annunciato nei giorni scorsi, ieri mattina ho incontrato il Sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato per il primo di una serie di appuntamenti con i Sindaci dei Comuni dell’Agro nocerino sarnese in cui insistono strutture ospedaliere. Incontri che hanno l’obiettivo di approfondire la situazione della sanità pubblica sul territorio.

È stato un incontro molto cordiale e produttivo, nel corso del quale il Sindaco Torquato ha espresso il proprio disappunto per la situazione dell’ospedale nocerino Umberto I, cui, sulla base di un parametro numerico che non tiene conto della realtà, la Regione ha negato la promozione a DEA di II livello, diversamente da quanto avvenuto per altri presidi, come quello di Pozzuoli.

È una battaglia che – da Consigliere regionale, da ex Sindaco e da cittadino dell’Agro – condivido profondamente. Per questo, a Manlio ho assicurato il mio personale contributo politico ed istituzionale sulla questione, impegnandomi a lavorare affinché l’ospedale nocerino possa vedersi riconosciuti i parametri necessari ad ottenere questa promozione e affinché il tema diventi argomento di discussione di una riunione congiunta delle Commissioni Trasparenza e Sanità della Regione Campania in cui audire i Sindaci, le rappresentanze sindacali e il direttore generale.

Nocera e l’Agro meritano l’attenzione e il rispetto delle Istituzioni regionali. Così come lo meritano tutti i medici e gli operatori sanitari, cui va ancora una volta il mio ringraziamento per il lavoro che ogni giorno fanno.

Giovedì ho già in agenda il prossimo appuntamento con il Sindaco di Corbara Pietro Pentangelo, designato quale Presidente della Conferenza dei Comuni, nata con l’obiettivo di coordinare l’azione delle comunità locali su alcune tematiche di primario interesse per i cittadini, tra cui certamente la sanità.