In occasione della consegna alla cittadinanza di un nuovo parcheggio nella zona di Bolano, Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano, ha annunciato l’arrivo di nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà e per le aziende che sono costrette ad una nuova chiusura per il Dpcm del Governo Conte.

Share on: WhatsApp