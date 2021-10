FISCIANO. LUNEDI’ 18 OTTOBRE IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE: ECCO LE NOVITA’

Tutti gli assessori nominati dal Sindaco Vincenzo Sessa si sono dimessi e, quindi, già in occasione della prima seduta del consiglio comunale di Fisciano, in programma lunedi’ a partire dalle 19:00, tutti i candidati non eletti della lista Insieme per Fisciano, entreranno all’interno del Consiglio Comunale.E’ questa la prima grande novità del secondo mandato del confermato sindaco Sessa: massima partecipazione da parte di chi ha affrontato la campagna elettorale e maggiore responsabilità per i nuovi assessori comunali. Parte, dunque, all’insegna del rinnovamento l’avventura del secondo mandato di Vincenzo Sessa che, rispetto al passato, ha lanciato dei segnali chiari di discontinuità: qualche vecchio nome della politica che è rimasto fuori, una distribuzione piu’ ampia delle deleghe assessoriali. Adesso resta da attendere l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale che, secondo le indicazioni della vigilia, dovrebbe andare a Rita Guacci.

