FISCIANO. POSITIVO AL COVID 19 IL MEDICO-ASSESSORE GIOVANNI SCAFURI

Devo comunicarvi, permettetemi con grande coinvolgimento emotivo, la positività al tampone del covid-19, di un membro della mia squadra di governo nonché Medico, impegnato nella lotta contro questo terribile virus, il Dott. Giovanni Scafuri. In questa emergenza sanitaria non si è sottratto al suo dovere professionale e con grande senso di responsabilità, quotidianamente, ha continuato il proprio servizio sia presso il 118 che presso il pronto soccorso dell’Ospedale “Ruggi D’Aragona” di Salerno.

Lo comunica il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.



Attualmente è a casa ed in buone condizioni di salute. Giovanni, essendo pienamente consapevole che, essere impegnato in prima linea, gli avrebbe comportato un notevole rischio per la salute sua e dei suoi cari, già domiciliava in isolamento. Ad inizio settimana ha avuto contatti con un infermiere risultato positivo al covid-19 ed ha contratto il virus.

Abbiamo ricostruito i pochissimi contatti avuti nel periodo di monitoraggio previsto e provveduto a comunicare, in sinergia con la competente Asl, ai Sindaci di riferimento.

Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.

Dobbiamo RESTARE A CASA!