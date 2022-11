FISCIANO. RITA GUACCI (NOI PER FISCIANO): “CONFRONTO PER AFFRONTARE EMERGENZA SICUREZZA”

Negli ultimi giorni si sono verificati nuovi episodi di furti in abitazioni e attività commerciali sul nostro territorio. Tali accadimenti sono stati, nelle ultime ore, oggetto di confronto e di particolare attenzione insieme all’assessore alla sicurezza Dott. Giovanni Scafuri. Per il prossimo lunedì abbiamo indetto un tavolo tecnico per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di scongiurare il perpetrarsi del fenomeno e per una maggiore sicurezza del territorio e dei nostri cittadini.

Lo scrive Rita Guacci, esponente del Gruppo Noi per Fisciano.

«La prevenzione ed il contrasto della criminalità diffusa restano obiettivo prioritario che deve essere perseguito con gli interventi di sicurezza urbana, partendo come stiamo facendo oggi da un’accurata attività di analisi. In questo contesto sono fondamentali le sinergie interistituzionali, nella consapevolezza che le criticità rinvenibili nel tessuto dei centri urbani, anche di medio piccola dimensione come quello di Fisciano, sono il frutto di una serie di concause e che la risposta ai fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza urbana non può essere affidata agli interventi di un singolo interlocutore, ma richiede stabili forme di collaborazione».