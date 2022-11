PROVINCIA DI AVELLINO. IN CALO LE QUOTAZIONI DI GIAQUINTO COME VICE PRESIDENTE

Sono sempre meno le probabilità che Girolamo Giaquinto, Sindaco di Montoro e Consigliere Provinciale di Avellino, possa essere nominato, nelle prossime giornate, come Vice Presidente della Provincia di Avellino. Le voci che giungono dall’Irpinia, infatti, dagli ambienti vicini al Presidente Buonopane parlano di scelte diverse e di soluzioni che possano riguardare altri territori, altre componenti politiche della variegata maggioranza del Consiglio Provinciale di Avellino. Sta di fatto che, ad oggi, Buonopane non ha ancora proceduto alla distribuzione delle deleghe ai singoli consiglieri provinciali, provocando anche qualche piccolo mal di pancia tra i diversi ambienti politici della Provincia di Avellino. La decisione, in ogni caso, dovrebbe arrivare entro la fine del mese di Novembre: ancora pochi giorni per conoscere il destino delle deleghe del Consiglio Provinciale di Avellino.

Share on: WhatsApp