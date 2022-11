BELLIZZZI. ANGELO MADDALO: “PREOCCUPATO DAGLI ALLAGAMENTI, COMUNE AVVISATO”

“La pioggia intensa ha portato l’ allagamento di diverse strade di alcuni comuni del nostro territorio, -sostiene Angelo Maddalo, Consigliere Comunale di Bellizzi- di conseguenza anche in varie zone della nostra città.

Il consigliere però concentra l’attenzione soprattutto su di un ponticello in via antico cilento che il violento temporale ha portato all’ inondazione della struttura, con diversi tombini che saltando hanno letteralmente allagato le corsie, con disagi al traffico veicolare. La strada è letteralmente impraticabile, con l’acqua che ha sommerso totalmente questo piccolo ponte.

Tale questione, ormai dura da anni, sostiene il consigliere comunale Maddalo che punta il dito ed allerta sul pericolo che incombe dovuto all’usura della carreggiata. Infatti le inondazioni continue verificatosi durante i numerosi inverni passati potrebbero pregiudicare il ponte stesso. Il consigliere di minoranza ha quindi ritenuto opportuno segnalare per iscritto la questione per pungolare l’ente ed evitare danni irreparabili!