FISCIANO. SEDUTA DEL CONSIGLIO: NUOVE RISORSE DA RINEGOZIAZIONE MUTUI

E’ in programma per oggi pomeriggio la riunione del Consiglio Comunale di Fisciano, convocata per la discussione e l’eventuale approvazione di un unico punto all’ordine del giorno: la rinegoziazione dei mutui, accesi negli anni passati per opere pubbliche, che consentirà all’amministrazione comunale di allungare il periodo di restituzione, recuperando nell’immediato un minimo di liquidità.

Conti alla mano, per l’anno 2020, il Comune di Fisciano, mediante l’approvazione della rinegoziazione dei mutui otterrà una disponibilità di circa 175mila euro.