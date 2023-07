FORZA ITALIA. ATTESA PER IL CONSIGLIO NAZIONALE, TAJANI TORNA A SALERNO IL 21 LUGLIO

C’è molta attesa, negli ambienti del partito degli azzurri, per il Consiglio Nazionale, in programma oggi a Roma, alla presenza dei vertici di Forza Italia, a cominciare dal Coordinatore Nazionale Antonio Tajani, indicato, già nelle scorse settimane, come reggente del partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Intanto lo stesso Tajani, Ministro degli Esteri del Governo Meloni, il prossimo venerdi’ 21 Luglio tornerà in Provincia di Salerno, a Postiglione per la precisione, per partecipare ad una manifestazione pubblica.

