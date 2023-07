MERCATO SAN SEVERINO. CARTELLONE ESTIVO RIPARTE, SECONDA META’ DI LUGLIO RICCA DI EVENTI

“Anche nella seconda metà del mese di Luglio saranno numerosi gli appuntamenti con SERE D’ESTATE 2023, il cartellone degli eventi che il Comune di Mercato San Severino, con la collaborazione di numerose associazioni del territorio, ha allestito per rendere piacevole il trascorrere la bella stagione nel nostro comune. E’, comunque, necessario da parte mia precisare che si tratta di un cartellone ancora aperto, al quale, nei prossimi giorni, apporteremo ulteriori aggiornamenti, aumentando la gamma di spettacoli ed eventi aperti a tutti i cittadini del nostro comune e non solo”. E’ quanto dichiara Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino. “Dopo una breve pausa per questo fine settimana”, precisa l’assessore alla Cultura e Spettacoli Enza Cavaliere, “dal 20 Luglio tornano gli appuntamenti con il cartellone estivo del Comune di Mercato San Severino ed arrivano gli eventi piu’ attesi dai nostri ragazzi con la Caccia al Tesoro ed i Giochi senza Frontiere che toccheranno tutte le nostre frazioni. Voglio, anche, ricordare due appuntamenti molto particolari: il 22 Luglio con l’Aperitivo al Tramonto ed il 23 Luglio con la Fiaccolata in onore di Sant’Anna”

