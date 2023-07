LA NUOVA LEGGE SULLE PROVINCE. DA MARTEDI’ DISCUSSIONE GENERALE AL SENATO

E’ in programma per martedi’ 18 al Senato, in Commissione Affari Costituzionali, la discussione sulla Legge per le Province, il provvedimento voluto dalla maggioranza del Governo Meloni che, una volta approvata in via definitiva, abrogherà la Legge Delrio, eliminando il voto di secondo livello, restituendo la parola agli elettori, riportando fondi e competenze vere alle Province. Al Senato, al vaglio della Commissione, ci saranno anche i numerosi emendamenti, presentati da tutte le forze politiche, per modificare il testo base che prevede il ripristino del voto popolare ma anche una serie di vincoli per la candidatura alla carica di Presidente.

