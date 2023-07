MERCATO SAN SEVERINO. ASSUNTA ALFANO: “AD AGOSTO NUOVO CAMPO ESTIVO GRATUITO PER I BAMBINI”

“I bambini sono sempre al centro della nostra azione amministrativa. E ne è conferma il successo ottenuto dal Campo Estivo, organizzato a titolo completamente gratuito dal Comune di Mercato San Severino che, nei giorni scorsi, si è concluso con la partecipazione di quasi 60 bambini, dai 6 ai 10 anni, ospitati all’interno di diverse strutture pubbliche e private, per trascorrere le giornate all’insegna del divertimento e della crescita. E’ stato un lavoro di squadra al quale hanno partecipato i nostri uffici ma anche tanti partner esterni, a cominciare dai Vigili del Fuoco che hanno, per una giornata, accolto i bambini del Campo Estivo del Comune di Mercato San Severino”. E’ quanto dichiara Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino. “Con il progetto R…ESTATE con NOI”, sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Assunta Alfano, “abbiamo inteso dare una risposta concreta a tante famiglie del nostro territorio ma anche dare continuità ai progetti realizzati nel corso dell’anno. La scelta di consentire la partecipazione gratuita al nostro Campo Estivo, condivisa con tutta la maggioranza, è un forte segnale di sostegno concreto a chi, in questo periodo, vive un momento di difficoltà economica. Le iniziative per i bambini non finiscono qui: nei prossimi giorni partirà il bando per il nuovo Campo Estivo, in programma nel mese di Agosto, mentre la prossima settimana enterà nel vivo il progetto Zoomers.”.

