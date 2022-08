FORZA ITALIA AVELLINO: “NOMINA MARTUSCIELLO, MIGLIORE SCELTA POSSIBILE”

La nomina dell’On. Fulvio Martusciello e’ per gli Amministratori e militanti campani e della Provincia di Avellino la migliore scelta possibile per rafforzare il partito in Campania. Fulvio Martusciello e’ esempio di coerenza, responsabilità e vicinanza al territorio e la scelta del Presidente Berlusconi ne e’ testimonianza.

Alla vigilia delle elezioni le grandi capacità dell’onorevole Martusciello saranno sicuramente la migliore garanzia per la crescita di Forza Italia in Campania.

Il Coordinamento provinciale di Avellino

Share on: WhatsApp