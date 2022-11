FORZA ITALIA. DALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE DI PAESTUM: “RICOSTRUIRE LA CLASSE DIRIGENTE”

“Forza Italia è impegnata a ricostruire una compiuta filiera della propria classe dirigente, dal consigliere comunale all’esponente di governo, in grado di interpretare le esigenze dei territori, delle famiglie, del mondo produttivo. Una filiera in cui si affermano la visione e i principi del partito, al di là del ruolo dei singoli” Lo ha dichiarato l’On.le Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, intervenendo alla prima assemblea provinciale del partito a SALERNO cui hanno partecipato il sottosegretario alle Infrastrutture , Tullio Ferrante, i parlamentari Annarita Patriarca e Francesco Rubano e il senatore Franco Silvestro. “L’assemblea ha registrato una straordinaria partecipazione – ha sottolineato il coordinatore regionale – che segna la ripartenza politica dopo l’importante successo di settembre. Aver ottenuto l’11 per cento di consensi e’ il segnale di un partito vivo che ha voltato pagina. Siamo certi – ha proseguito Martusciello – che questo sarà il governo più meridionale nella storia della Repubblica e che ci sarà grande attenzione al riequilibrio delle risorse. Il nuovo corso di Forza Italia si è materializzato nella candidatura di Sonia Alfano alla presidenza della provincia di SALERNO, scelta in accordo e in anticipo; due elementi che ci accumuneranno sempre nella scelta dei candidati”. Durante l’ assemblea sono stati annunciate nuove adesioni di consiglieri comunali ad Eboli e a Capaccio. E’ intervenuto anche il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, che ha rimarcato la necessità di discutere a favore della alta velocità nel vallo di Diano e dell’importanza di individuare soluzioni sulla mobilità nell’agro Nocerino. Ferrante ha sottolineato che “la sua nomina e’ il successo di forza italia Campania che si è fatta ascoltare dal Presidente Berlusconi, che è l’ ultimo a decidere. Ferrante, nelle sue conclusioni, ha invitato tutti i militanti ” ad unirsi intorno alla leadership regionale di Fulvio Martusciello per vincere ancora”.

